Успіх контрнаступу України змусить Путіна вести переговори для припинення війни, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив сподівання, що успішний контрнаступ України змусить президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів задля припинення війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Успіх у контрнаступі зробить дві речі - зміцнить її (України. - Ред.) позицію за будь-яким столом переговорів, який може з'явитися, і, можливо, змусить Путіна нарешті зосередитися на переговорах задля припинення війни, яку він розпочав", - сказав очільник Держдепартаменту журналістам.

Блінкен водночас зазначив, що ще занадто рано говорити про головні цілі та напрямки українського контрнаступу, однак Вашингтон впевнений, що Київ і надалі матиме успіх у спробах повернути свої землі, захоплені Росією.

Керівник американського зовнішньополітичного відомства заявив також, що Сполучені Штати рішуче налаштовані максимізувати свою підтримку України, щоб вона мала змогу досягти успіху на полі бою. "Потужний" пакет політичної і практичної підтримки України, додав Блінкен, можна очікувати і на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі.