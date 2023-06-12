"Сподіваюся, що саміт НАТО у Вільнюсі принесе Києву звістку про те, що членство України в НАТО є на горизонті", - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі наблизить Україну до членства в Альянсі.

Про це він заявив під час пресконференції у понеділок в Парижі в межах зустрічі лідерів Веймарського трикутника, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Питання гарантій безпеки для України зараз дискутується на найвищому рівні. Я маю сподівання, що найближчий саміт НАТО у Вільнюсі принесе Києву добру звістку про те, що членство України в НАТО є на горизонті; що світло в кінці тунелю, як часто кажуть в Україні, стосовно членства в НАТО, і яке хочуть побачити українці, з'явиться завдяки нашим рішенням, які буде прийнято у Вільнюсі", - наголосив Дуда.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що саміт НАТО буде успішним лише якщо він наблизить Україну до членства.