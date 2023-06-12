"Потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки для України", - Блінкен про плани на саміті НАТО у Вільнюсі

Україна отримає потужний пакет політичної та економічної підтримки на липневому саміті НАТО у Вільнюсі. Це має стати сигналом для Путіна.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, ви можете очікувати на саміті НАТО потужний пакет як політичної, так і практичної підтримки для України в майбутньому",- зазначив він.

Блінкен також висловив переконання, що це також надішле сигнал Путіну, який, вочевидь, хоче дочекатися, коли міжнародна спільнота припинить свою допомогу. Однак, зазначив він, союзники України сповнені рішучості.

Блінкен наголосив, що цивілізований світ, як і Україна, хоче досягти миру, який буде справедливим і міцним.

"Якщо та коли Росія буде готова долучитися до цих умов, ми всі будемо готові це зробити. Але те, що ми бачимо сьогодні - що вона не готова до цього",- зауважив державний секретар США.