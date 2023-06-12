Росіяни обстріляли 7 громад на Сумщині, - ОВА
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Протягом 12 червня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 55 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Сумська ОВА.
Зокрема, обстрілів зазнали:
- Юнаківська громада: ворог здійснив артобстріл з САУ (1 вибух).
- Есманська громада: був артилерійський обстріл (5 вибухів). Пошкоджено виробничі приміщення приватного підприємства, лінію електропередач.
- Краснопільська громада: зафіксовано артобстріл (4 вибухи) та обстріл з АГС (20 вибухів).
- Ворожбянська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (4 вибухи).
- Новослобідська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.
- Білопільська громада: був обстріл з міномету (7 вибухів).
- Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи). Пошкоджено 1 приватний житловий будинок, гараж та ЛЕП.