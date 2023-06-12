17 червня в "Сузір’ї" відбудеться театральна подія, присвячена роковинам з дня загибелі Андрія Верхогляда (Лівші)

17 червня о 13.00 в театрі "Сузір’я" (Київ, вулиця Ярославів Вал, 14б) відбудеться зустріч людей, які знали Андрія, поважали його, шанували та любили, які вдячні захиснику Києва, Герою України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на фейсбук-сторінку Віолетти Кіртоки.

"Приходьте. Будемо згадувати Андрія, посміхаючись, бо як інакше", - йдеться в її дописі.

Дружина Андрія Верхогляда Марина написала:

"Це буде не вечір пам‘яті Героя України Андрія Верхогляда. Бо ми про Андрія не забуваємо ні на день. Це буде театральна подія, присвячена Лівші.

Всі, хто його знав, добре пам‘ятають його творчу натуру і акторські здібності. Він був талановитим в усьому. І саме творчість інших людей його тішила.

Тож 17 червня, в суботу, о 13.00 в театрі "Сузір‘я" (Київ, вулиця Ярославів Вал, 14б) відбудеться зустріч людей, які знали Андрія, поважали його, шанували та любили, які вдячні захиснику Києва, Герою України.

Чекаємо всіх, хто хоче згадати цього неймовірного офіцера".

Андрій Верхогляд - Народний герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, командир батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Він народився у Новограді-Волинському у сім’ї військовослужбовців. Закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, і за два тижні після випуску прибув у зону бойових дій та був призначений командиром 1-го взводу 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

У жовтні 2016 року Андрій Верхогляд заступив на оборону Авдіївки.

Наприкінці січня 2017 року Герой разом із побратимами взяли позицію "Алмаз", де раніше був опорний пункт противника під Авдіївкою, утримували її під шквальним вогнем і відбивали атаки до підходу основних сил 1-го механізованого батальйону. У боях воїн зазнав поранення, лікувався і повернувся на фронт.

За бої під Авдіївкою військовослужбовці 72-ї бригади отримали високі державні нагороди. Тоді ще 21-річний Андрій Верхогляд був призначений командиром роти 1-го механізованого батальйону 72-ї ОМБр.

23 червня 2022 року у віці 27 років майор Верхогляд загинув у бою з російськими окупантами.