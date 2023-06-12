Новини

Шість воїнів 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" загинули під час штурму позицій російських окупантів. ФОТО

43 85965
7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії втратив 6 бійців під час штурму позицій російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу у фейсбуці.

"З великим сумом та глибоким жалем ми повідомляємо, що під час останнього штурму позицій ворога нашим підрозділом загинули бійці 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії:

- Потурай Сергій Володимирович, Друг "Пластирь" 27.05.1977 - 07.06.2023

Шість воїнів 7-го окремого батальйону АРЕЙ загинули під час штурму позицій російських окупантів 01

- Осіков Олександр Сергійович, Друг "Шаолінь" 14.05.1989 - 07.06.2023

Шість воїнів 7-го окремого батальйону АРЕЙ загинули під час штурму позицій російських окупантів 02

- Мітакі Валерій Валерійович, Друг "Фенікс" 13.02.1992 - 07.06.2023

Шість воїнів 7-го окремого батальйону АРЕЙ загинули під час штурму позицій російських окупантів 03

- Антипенко В'ячеслав Станіславович, Друг "Роха" 14.06.1992 - 08.06.2023

Шість воїнів 7-го окремого батальйону АРЕЙ загинули під час штурму позицій російських окупантів 04

- Гуркало Микола Васильович, Друг "Херсон" 20.09.1978-08.06.2023

Шість воїнів 7-го окремого батальйону АРЕЙ загинули під час штурму позицій російських окупантів 05

- Бруснік Володимир Федорович, Друг "Седой" 19.06.1970 - 10.06.2023

Шість воїнів 7-го окремого батальйону АРЕЙ загинули під час штурму позицій російських окупантів 06

Кожен із загиблих був справжнім героєм, готовим пожертвувати своїм життям заради свободи. Вони проявили неймовірну мужність, відданість та віру нашій справі", - йдеться у повідомленні.

Автор: Володимир Янченко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • zakvova
    Нажаль, така ціна наступу. І це тільки початок. Це плата за дебілізм бидла, яке привело до влади зелених колаборантів
  • Вальд Ще
    Вічна пам'ять героям!!!
  • Артемій Золотарь
    Справедливість потребує того,щоби відповів по закону особисто Зеленський,який мав час(3 роки) та необмежену владу(як ніхто до нього),але не готував країну до війни з РФ.Тому і маємо стільки загиблих, покалічених людей,окуповані землі та страшні руйнування.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини