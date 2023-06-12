Шість воїнів 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" загинули під час штурму позицій російських окупантів. ФОТО

7-й окремий батальйон "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії втратив 6 бійців під час штурму позицій російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку підрозділу у фейсбуці.

"З великим сумом та глибоким жалем ми повідомляємо, що під час останнього штурму позицій ворога нашим підрозділом загинули бійці 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії:

- Потурай Сергій Володимирович, Друг "Пластирь" 27.05.1977 - 07.06.2023

- Осіков Олександр Сергійович, Друг "Шаолінь" 14.05.1989 - 07.06.2023

- Мітакі Валерій Валерійович, Друг "Фенікс" 13.02.1992 - 07.06.2023

- Антипенко В'ячеслав Станіславович, Друг "Роха" 14.06.1992 - 08.06.2023

- Гуркало Микола Васильович, Друг "Херсон" 20.09.1978-08.06.2023

- Бруснік Володимир Федорович, Друг "Седой" 19.06.1970 - 10.06.2023

Кожен із загиблих був справжнім героєм, готовим пожертвувати своїм життям заради свободи. Вони проявили неймовірну мужність, відданість та віру нашій справі", - йдеться у повідомленні.