Настав час, щоб Путін нарешті визнав, що його план провалився, - Шольц

Реагуючи на контрнаступ ЗСУ канцлер Німеччини заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну пора визнати, що його план провалився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо свобода.

"Настав час, щоб Путін нарешті визнав, що його план провалився, щоб він закінчив війну після майже 16 місяців із сотнями тисяч загиблих, з мільйонами поранених і ще більшою кількістю біженців. Для виведення ним військ і нарешті готовності до серйозних переговорів про справедливий мир", - наголосив він.

Він також зазначив, що гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.