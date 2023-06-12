Український контрнаступ триватиме упродовж багатьох тижнів і навіть місяців, - Макрон

Український контрнаступ триватиме ще тижні і навіть місяці.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Український контрнаступ триває вже багато днів, і він дуже детально підготовлений. Завдяки добрим тактичним навичкам, відвазі і рішучості цей контрнаступ триватиме упродовж багатьох тижнів і навіть місяців",- підкреслив Макрон.

"Ми посилимо постачання зброї, боєприпасів, а також логістичну допомогу згідно з календарем найближчими днями і тижнями. Ми це продовжуватимемо робити",- зазначив президент Франції.

За його словами, зараз країни Заходу допомагають у формуванні Україною операційних можливостей, заміни знищеної техніки на полі бою на нову, упродовж багатьох місяців проводять навчання українських військових.

"Ми прагнемо, щоб цей контрнаступ був переможною операцією, щоб можна було розпочати переговори (з Росією – ред.) на вигідних умовах. Однак, наша підтримка триватиме так довго, як це буде потрібно", - резюмував Макрон.