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Результати перевірки укриттів, м’яко кажучи, невтішні, - Зеленський

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укриття
Результати перевірки укриттів по всій Україні невтішні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Була на ставці сьогодні й підсумкова доповідь про готовність і неготовність укриттів у всій країні, в найбільших містах і Києві. Доповідали міністри Клименко, Камишін і Кубраков. Результати, м'яко кажучи, невтішні", - сказав президент.

За його словами, "на п'ятницю буде підготовлено відповідні проєкти рішень - і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту наших людей у всіх українських містах".

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Хай притягне до відповідальності того дурня, який призначив у Києві голів районних військово-цивільних адміністрацій Бо саме вони повинні були займаться ремонтом та підготовкою укриттів
  • Виталий 6b40280c
    Ну то есть получается работа твоей "зе-манды" - неутешительная... Ведь практически все главы РВА, которые как бы и должны за это отвечать, являются "слугами".
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Дивно, а чим же прикоритні весь час займалися !!!
    Асфальту нехватило укриття для Українців!

    За смерть Українців харант зобов'язаний спитати або у себе, на засіданні РНБОУ, або у Гончарука🤑🐷Шмигаля та голів ОВДА, ним же призначених, як найкращих дружбанів!!
    Куди ж пішли млрд грн зібрані в Українців впродовж 4 років!!?!? Десь там і Рахункова палата ЧОМУСЬ соплі жувала щодо перевірки ЦІЛЬОВОГО використання грошей!!!
    Можливо, баканов, катлєта з трубіциним, щось допоможуть…
    Можливо вийдуть і на тих, хто і Південь України здав??? Верещук, та шатли готувала для зустрічі орків..
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