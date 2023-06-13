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Німеччина зосереджується на постачанні Україні додаткової зброї та ремонті пошкодженої техніки, - Шольц

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шольц
Німеччина зосередиться на наданні Україні додаткової зброї, а також на створенні хабів для ремонту пошкодженої техніки.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зосереджуємося на тому, що потрібно....Постачаємо додаткову зброю", - зазначив Шольц.

Він зауважив, що Німеччина надала Україні, зокрема, протиповітряні системи IRIS-T, Patriot, зенітні установки Gepard. "Ми готові допомагати Україні так довго, як це буде необхідно",- наголосив канцлер ФРН.

За словами Шольца, Берлін робить усе можливе для налагодження додаткового виробництва боєприпасів в Німеччині та інших країнах і працює над цим вже тривалий час.

"Ми також працюємо над створенням центрів ремонту, це вже сталося в Румунії, сподіваюся, що Польщі це теж станеться і ми домовимося про це ще до саміту НАТО",- підкреслив Шольц. Він додав, що деякі системи можна ремонтувати на місці, і над цим також ведеться відповідна робота.

Автор: Володимир Янченко

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Топ коментарі

  • Urs
    меркель была против касок, предлагала отправить бинты.
  • Шимус
    зато отправили фрау рибентроп на пенсион и теперь там идет титаническая ломка ведь фактически 70 лет самые виноватые были немцы а теперь они передали пальму первенства в зад розии
  • Шимус
    а начиналось с 5 тыс касок
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