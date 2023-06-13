У новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть БТР Stryker і БМП Bradley, - ЗМІ

За інформацією Голосу Америки, у новий пакет військової допомоги Україні від США увійдуть бронетранспортери Stryker і БМП Bradley.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"США надають Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів у пакеті, який, як очікується, буде оголошено завтра", - повідомила кореспондент видання в Пентагоні Карла Бабб.

За словами джерела, в пакет допомоги увійдуть бойові броньовані машини Stryker і БМП "Bradley", які можуть замінити пошкоджену і знищену техніку. Також Україна отримає боєприпаси для систем NASAMS і HIMARS.