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Немає жодних ознак переміщення ядерної зброї з Росії у Білорусь, - Білий дім

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зброя,ядерна,тактична
США не зафіксували ознак, які вказували би на практичну реалізацію заявлених планів Путіна й Лукашенка щодо розміщення тактичної ядерної зброї РФ на території Республіки Білорусь.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачили жодних ознак, що переміщення ядерної зброї (на територію Білорусі – ред.) є неминучим або вже відбувається",- зауважив представник адміністрації Байдена.

Кірбі підкреслив, що американська сторона також досі не зафіксувала ознак, які змусили би змінити позиції стратегічних сил США у відповідь на дії РФ або Білорусі.

Автор: Володимир Янченко

Топ коментарі

  • Mikhail Saveliev e6b0646c
    Світ повністю прогнив коли дозволяє цей геноцид та не приймає мір
  • neverlok lok
    Більшість ракет сьогодні прилетіла в Кривий Ріг є влучання в житловий будинок ...Саме чому Кривий Ріг неважко здогадатись ...Не було мети на військові об'єкти просто цинічна особиста помста в мафіозному стилі .
  • Mikhail Saveliev e6b0646c
    Світ не примає заходів проти росії. Довбани русізми
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