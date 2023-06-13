Немає жодних ознак переміщення ядерної зброї з Росії у Білорусь, - Білий дім

США не зафіксували ознак, які вказували би на практичну реалізацію заявлених планів Путіна й Лукашенка щодо розміщення тактичної ядерної зброї РФ на території Республіки Білорусь.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачили жодних ознак, що переміщення ядерної зброї (на територію Білорусі – ред.) є неминучим або вже відбувається",- зауважив представник адміністрації Байдена.

Кірбі підкреслив, що американська сторона також досі не зафіксувала ознак, які змусили би змінити позиції стратегічних сил США у відповідь на дії РФ або Білорусі.