США ще на рік продовжили санкції проти Білорусі

США продовжили дію санкцій проти Білорусі ще на рік, термін дій обмежень, згідно з раніше прийнятими указами, мав завершитися 16 червня, заявив президент США Джо Байден.

Його звернення до Конгресу опубліковане на сайті Білого Дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність і тривалі зловживання білоруського режиму продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться у зверненні.

У Білому домі зазначили, що глави закону про національні надзвичайні ситуації передбачають автоматичне припинення дії положення в країні, якщо протягом 90 днів до річниці його оголошення президент не опублікує у Федеральному реєстрі і не передає Конгресу повідомлення, що таке становище має залишатися чинним.

"Відповідно до цього положення я направив до Федерального реєстру для публікації повідомлення, що додається, про те, що надзвичайний стан в Республіці Білорусь, оголошений відповідно до Указу № 13405 від 16 червня 2006 р., дія якого була розширена відповідно до Указу № 14038 від 9 серпня 2021 року діятиме і після 16 червня 2023 року", - йдеться у заяві Байдена.