Окупанти активно вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів Херсонщини
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В Херсонській області російські загарбники активно вивозять награбоване майно із затоплених населених пунктів.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Зокрема, до Голої Пристані, під виглядом гуманітарної допомоги прибувають пусті вантажівки, які російські військовослужбовці завантажують награбованим - побутовою технікою, меблями та іншим майном", - йдеться в повідомленні.