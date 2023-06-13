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У 2022 році Росія витратила на модернізацію ядерного арсеналу $9,6 млрд, - ICAN. ІНФОГРАФІКА

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Росія залишається у трійці держав-лідерів щодо витрат на розвиток своїх ядерних сил у 2022 році.

Про це йдеться у доповіді Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Перше місце посідають США, які витратили $43,7 млрд (це трохи менше, ніж минулого року), друге зайняв Китай з $11,7 млрд (витрати зросли на 6%), Росія збільшила ядерні витрати на 5,74% до $9, 6 млрд.

Найбільше зростання витрат на розвиток ядерного потенціалу зафіксовано в Індії – на 21,8% (сума становила $ 2,7 млн).

У 2022 році Росія витратила на модернізацію ядерного арсеналу $9,6 млрд, - ICAN 01

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Tychus Findlay
    Просто в Ізраїлі до влади обирають людей з державницькою позицію, таких які відстоюють стратегічні інтереси країни.
  • Ярослав Дацко 718f0542
    ну так ну так ... а у нас мяко кажучи трохи не так ...

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    "як США витрачають гроші" - намного более эффективно чем захолустные оленеводы.
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