У 2022 році Росія витратила на модернізацію ядерного арсеналу $9,6 млрд, - ICAN. ІНФОГРАФІКА

Росія залишається у трійці держав-лідерів щодо витрат на розвиток своїх ядерних сил у 2022 році.

Про це йдеться у доповіді Міжнародної кампанії із заборони ядерної зброї (ICAN), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Перше місце посідають США, які витратили $43,7 млрд (це трохи менше, ніж минулого року), друге зайняв Китай з $11,7 млрд (витрати зросли на 6%), Росія збільшила ядерні витрати на 5,74% до $9, 6 млрд.

Найбільше зростання витрат на розвиток ядерного потенціалу зафіксовано в Індії – на 21,8% (сума становила $ 2,7 млн).