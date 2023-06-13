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Росія після війни може розпастися. Але є й інші сценарії, - глава МЗС Латвії Рінкевич

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рінкевич,едгар
Міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевич припускає розпад Російської Федерації через наслідки війни, але вважає, що можливі багато інших сценаріїв.

Про це він сказав в інтерв’ю Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Однозначно, Росія буде існувати і надалі. Я не знаю, наскільки великою вона буде за розміром. Чи буде вона більш імперіалістичною, більш агресивною, чи більш демократичною. Цього я не знаю. Але те, що я бачу - на жаль, не дає мені багато підстав для оптимізму", - зазначив Рінкевич.

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З його спостережень, зараз більшість росіян підтримують війну і не помітно, щоби влада Кремля ослабла. Водночас, з новими воєнними успіхами України у РФ вочевидь зростатиме усвідомлення, що Москва програє і хтось за це відповідальний.

"Але ми не знаємо, чи не призведе це до того, що Росія просто прагнутиме помсти. Що вони просто перегрупуються і будуть мститися. Чи це призведе до руйнування тієї Росії, яку ми знаємо, її поділ на менші шматки… Я не впевнений. Я вважаю, що наразі можливими є багато сценаріїв. І я би був дуже-дуже обережний у будь-яких прогнозах", - зазначив Рінкевич.

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Він додав, що, як майбутній президент Латвії, готуватиметься до будь-яких сценаріїв.

"Переможена, принижена Росія, яка прагне помсти - це дуже небезпечний сценарій. Росія, яка розвалюється - також небезпечний сценарій. Що буде з ядерною зброєю? Що відбудеться з людьми, які можуть почати конфлікт всередині Росії - наприклад, громадянську війну. Або якщо шматки колишньої Росії почнуть війну один з одним. Або… Словом, ми досі маємо кордон з Росією, тому це також небезпечний сценарій.

А ще можливий сценарій, коли Росія просто оголосить, що вона перемогла і буде намагатися переконати суспільство у тому, що треба йти далі", - допустив Рінкевич.

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На його думку, у кращому випадку Росія могла би піти шляхом повоєнної Німеччини і поступово демократизуватися, але він не дуже вірить, що це можливо, тому що РФ буде у зовсім іншій ситуації, аніж Німеччина після капітуляції Третього Рейху.

"Я би не виключав жоден ці сценаріїв. Однак ми маємо бути дуже-дуже обережними. І всі це сценарії змушуватимуть президентів і прем’єрів у державах-сусідах і не тільки у сусідах бути напоготові вдень і вночі", - підсумував він.

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Борис Дородный b39ee959
    Как же вьелся тезис многим, что раха развалится! Не развалится! Там так жили всегда. Там царь всегда был почитаем, вне зависимости от идеологии. Это стало большой проблемой для мира. И конечно Китай в том числе. Не стоило 25 лет назад Китаю технологии давать и сборку брендов. Роковая ошибка.
  • Super Gut
    Досить жити у рожевих ілюзіях - немає ніяких причин для розпаду парашиї.
  • Yakov Nemo
    Це треба дивитися, з яким результатом ,скінчітся війна . Не треба, їх закидувати шапками .
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