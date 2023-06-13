Для повернення "скіфського золота" Україна має сплатити 100 тис. євро за його зберігання, - Нацмузей історії. ФОТО
Про це повідомила керівниця Скарбниці Національного музею історії України Наталя Панченко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Скарби 9 років пролежали в сейфі зі спеціальним температурним режимом, поки в Нідерландах тривала судова суперечка щодо того, куди їх повернути - до Києва, бо ці культурні цінності належать українській державі чи до кримських музеїв на окупований Росією півострів, бо ці археологічні предмети там зберігались до прибуття в Амстердам в січні 2014 року.
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Верховний суд Нідерландів виніс остаточне рішення у цій справі 9 червня 2023 року на користь України.
Рішення про те, чи повернеться найближчим часом ця колекція в Україну чи залишиться закордоном до перемоги, Міністерство культури ще не ухвалило.
Головну частину повернутого скарбу, говорить Наталя Панченко, становлять лише деякі предмети пізньоскіфської доби. Переважна частина об’єктів, що залишилась в Нідерландах - це сарматські речі, знайдені на розкопках в бахчисарайському Усть-Альмінському городищі.
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Вік предметів - до 2 тисяч років. І найцінніші речі серед них - зовсім не золоті. Це китайські дерев’яні лаковані скриньки. Наталя каже, що ці фрагментовані знахідки - унікальні. Після розкопок частинки скриньок відправляли до японського майстра реставрації, в руках якого вони набули цілісного вигляду.
Китайські лаковані скриньки віком майже 2 тис. років
А найцінніша частина саме скіфської спадщини без перешкод повернулась до Києва одразу після завершення виставки в Музеї Аллана Пірса у 2014 році. Наталя каже, що скарбниця пишається своєю колекцією скіфського золота, серед яких і знаменита золота пектораль.
Попри це журналісти охрестили її справою "скіфського золота" і вона стала однією з перших судових суперечок, що пов’язана з агресією Росії від початку окупації нею Криму у 2014 році.
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У 2013 у Боннському державному музеї LVR-Landes відкрили виставку "Крим. Золотий острів у Чорному морі". Український Інститут археології НАН створив її у співпраці з Інститутом Прадавньої історії Боннського університету надихаючись драмою Йоганна Вольфґанґа фон Ґете "Іфігенія в Тавриді". Для виставки надали свої колекції 4 кримські музеї та столичний Музей історії України.
У січні 2014 року золотий фонд української археології спакували і перевезли з Бонна до Амстердама в приватний музей Алларда Пірсона, де виставка продовжилась. Поки українські скарби показували в Нідерландах, Росія окупувала Крим. По завершенні виставки у амстердамського музею постало питання, куди надсилати експонати - чи до Києва, чи повернути кримським музеям.
Перемога у цій справі - це не лише можливість повернути до України цінну частину культурної спадщини. Рішення Верховного суду Нідерландів надає юридичне обґрунтування претензіям України на все національне надбання, викрадене Росією за 9 років війни, вважає колишня заступниця міністра культури Олеся Островська-Люта, яка очолила процес повернення цінностей до Києва навесні 2014 року.
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"Ця справа врешті стала для нас найкращим виходом. Тому що це рішення суду закриває питання в юридичній площині, в судовій практиці на міжнародному рівні щодо культурної спадщини Криму. Воно стосується не лише цих об’єктів, які ми відсудили у Нідерландах. Цей прецедент підтверджує, хто є суб’єктом рішення і кому належить ця спадщина", - підсумовує Островська-Люта.
"Якби тоді музей Аллана Пірсона повернув нам кримські скарби без цієї юридичної процедури, то у різних зловорожих сторін постійно би виникала можливість "качати" сумнів", - додає колишня заступниця Міністра культури.