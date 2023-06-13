"Укргідроенерго" припинило заміри рівня води в Каховському водосховищі через те, що він опустився нижче рівня датчиків

Проведення замірів рівнів води по посту Нікополь фахівцями Укргідрометцентру тимчасово припинені через замулення нижче встановлених датчиків. Фахівці Укргідроенерго спільно з іншими організаціями продовжують шукати інші способи здійснення замірів.

Про це повідомили в "Укргідроенерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Через різке зниження рівня води у нижньому водосховищі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженнями. ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для літніх екологічних попусків", - йдеться в повідомленні.

В "Укргідроенерго" закликали ощадливо використовувати електроенергію, особливо у вечірні години.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У Херсонській області внаслідок підриву російськими військами дамби Каховської ГЕС затопило території національного природного парку "Нижньодніпровський".

Міністерство охорони здоров’я закликає не вживати рибу, яка загинула через падіння рівня води внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Безпечного способу її приготувати не існує.

В Укргідроенерго прогнозують, що потоп на Херсонщині триватиме приблизно ще два тижні. Лише в середині липня Дніпро відступить із затоплених населених пунктів півдня країни.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попереджає про збільшення загрози спалаху в Україні через підрив Каховської ГЕС низки інфекційних хвороб, зокрема холери та інших захворювань, що передаються через воду.