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Венеціанська комісія розкритикувала український закон про нацменшини через мовне питання

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Венеційська комісія в понеділок оприлюднила критичний висновок щодо закону України "Про національні меншини (спільноти)", ухвалення якого згадувалось серед рекомендацій Європейської комісії для надання кандидатського статусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Фахівці "Венеційки" в цілому привітали ухвалення закону про нацменшини в Україні, а також відзначили співпрацю української влади в підготовці висновку. Водночас для повної відповідності міжнародним стандартам вони рекомендують "переглянути низку положень" закону.

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Більшість рекомендацій стосуються використання мови національних меншин, передбачених у статті 10. Серед іншого, Венеційська комісія закликає поширити право на проведення заходів мовами меншини на всіх людей та вилучити зобов’язання забезпечувати їх український переклад "або принаймні переглянути його у світлі принципу пропорційності".

Також експерти Ради Європи просять переглянути зобов'язання, пов'язані з виданням книг мовами нацменшин і книгарнями, уточнити питання перекладу "написів офіційних назв та інформації для загального ознайомлення мовою меншини" та ухвалити методологію стосовно використання мов нацменшин в органах влади (нині закон передбачає, що її має розробити уряд).

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Рекомендації стосуються перегляду й інших законів, зокрема щодо "обмеження свободи використання мови меншин та диференційоване ставлення до мов меншин" та права на доступ до ЗМІ мовами меншин шляхом скасування мовних квот у законі "Про медіа".

Окремо "Венеційка" просить учергове відкласти переведення системи освіти на українську мову й продовження перехідного періоду, переглянувши її у світлі попереднього висновку комісії.

Закон "Про національні меншини (спільноти)" набув чинності в Україні в березні 2023 року. Цей закон - серед семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна має виконати для подальшого руху до ЄС. При цьому, у рекомендаціях прописано, що закон має враховувати думку "Венеційки".

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Україна не зверталася по такий висновок перед ухваленням закону у грудні 2022 року, хоча й використала попередні висновки ВК та запитала думку інших інституцій Ради Європи. Та Венеційська комісія ухвалила рішення проаналізувати закон без запиту з Києва.

Раніше обурення ухваленим законом про нацменшини висловлювала Румунія, яка неодноразово просила Україну його переглянути. Також до цієї теми неодноразово поверталась Угорщина, говорячи про утиски прав закарпатських угорців.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Чомусь закон про нацменшини не діє в Угорщині. Там що є назви українською мовою ? Школи ?
    Для нас треба особливий закон виписати з урахуванням російської агресії.
    Наша влада як завжди пасе задніх. Нічого не можуть попередити.
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    По мовному закону я би послухала Ірину Фаріон , бо вона професор -філолог. Мені, наприклад, незручно коментувати, бо сама знаю мову слабо.

    НО ОСЬ ЩО Я ПРОКОМЕНТУЮ -
    У ЕС не беруть, у НАТО НЕ БЕРУТЬ, рашу( ВБИВЦЮ) із Радбезу не виганяють , на катастрофу Каховського водосховища світ не звернув увагу( хоча це як ядерний вибух), якщо би у центральний Европі таке видбувалось- то усі би допомагали,
    ЗА ЖАРТИ ПРО АКУЛУ МОСКАЛЬ АРЕСТОВИЧ ЩЕ ЗВИНУВАТИВ УКРАЇНЦІВ У НЕЛЮДЯНОСТИ

    СВІТ, ви там зовсім ОФУЕЛИ ⁉️⁉️⁉️⁉️
  • Виктор Бороветский
    Русньой смердить веніціанка.
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