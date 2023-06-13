Росія прагне відновити вплив у Молдові й використати її у війні проти України, - глава МВС Ревенко

Росія прагне відновити свій вплив у Молдові та використати країну, зокрема й у війні проти України.

Про це заявила глава МЗС Молдови Анна Ревенко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на NewsMaker.

"Ми розуміємо, що Росія хоче відновити вплив в цьому регіоні, тому що географічне положення Молдови - потенційно важливий плацдарм для РФ у відношення ЄС. Контроль над Молдовою означатиме додаткову вразливість для України", - підкреслила Ревенко.

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Вона також стверджує, що можливий контроль Росії над Молдовою дозволить, з одного боку, отримати прямий доступ до Чорного моря, а з іншого - отримати контроль над переміщенням товарів Дунаєм.

Міністр додала, що це мало б надати "додаткові можливості для шантажу" і активізації сил у придністровському регіоні. Усе з перерахованого надасть військову перевагу РФ над Україною, наголосила міністерка.

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Ревенко також відзначила, що сьогодні Росія веде у Молдові гібридну війну, яка має прояв у маніпулюванні населенням, його радикальних настроях та різноманітних демонстраціях, так само як у новинах та фейках.