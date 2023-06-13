Замінити кожен втрачений в Україні танк ми не можемо, але продовжимо постачати більше Leopard 1 A5, - Пісторіус

На тлі останніх повідомлень про знищені Leopard 2 в Україні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв постачання більшої кількості таких танків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми не зможемо замінити кожен танк, який зараз виходить з ладу. Але те, що ми робимо... ми продовжимо постачати більше відремонтованих танків Leopard 1 A5 з липня і далі. І до кінця року їх буде понад 100", – сказав він.

Хоча Пісторіус не підтвердив автентичність фото, на яких нібито зображені танки Leopard 2, знищені Росією, він визнав: "На жаль, природа війни така, що зброя знищується, танки знищуються і люди гинуть. Ось чому наша підтримка України є такою важливою".

Пісторіус разом з тим відкинув заклики до постачання німецьких винищувачів Eurofighter в Україну: "Наразі це питання не стоїть, тому що Україна в першу чергу потребує винищувачів F-16".

Крім того, за словами Пісторіуса, Бундесвер залежить від Eurofighter для забезпечення власної обороноздатності.

"Зрештою, багато різних систем також не допомагають Україні, тому що за кожним літаком стоїть спеціальна підготовка, спеціальна логістика, спеціальний ремонт", – зазначив він.

Раніше повідомлялось, що зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.