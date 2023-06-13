Економічний форум Путіна в Санкт-Петербурзі показує глибину ізоляції Росії, - Bloomberg

В Росії 14 червня розпочнеться 26-й економічний форум у Санкт-Петербурзі. На нього приїдуть переважно дрібні чиновники з країн Близького Сходу, Латинської Америки та Азії.

Про це пише Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання нагадує, що колись гостями форуму були президент Франції Емманюель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель. А тепер з європейців там буде міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Планується, що він виступить на панелі глобальної енергетики з міністром нафти Венесуели Педро Теллечеа.

Запрошення взяти участь у форумі відхилили президент Бразилії да Сілва та Казахстану Токаєв. Не збирається на форум і президент Сербії Мілорад Додік.

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Прем'єр-міністр Куби Мануель Марреро Крус візьме участь у нараді, присвяченій зв'язкам Росії та Латинської Америки. Посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей та лідер Союзу китайських підприємців у Росії стануть гостями на панелі, присвяченій двостороннім торговим відносинам. До секції з російсько-індійських відносин увійшли лише два представники індійського бізнесу з 12 перерахованих спікерів.

Згідно з програмою, найбільша міжнародна присутність буде з Близького Сходу. Міністр економіки Об'єднаних Арабських Еміратів Абдулла бін Тук Аль Маррі очолює групу офіційних осіб ОАЕ, які беруть участь у засіданні, присвяченому торговим відносинам з Росією.

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У форумі візьмуть участь російські олігархи, які перебувають під міжнародними санкціями - мільярдери Олег Дерипаска, Олексій Мордашов зі сталеливарної компанії "Северсталь", голова "Новатека" Леонід Міхельсон, Володимир Євтушенков із "Системи" та найбагатша людина Росії Володимир Потанін. Мільярдер Вадим Мошкович, акціонер RosAgro Plc та засновник школи "Летове" у Москві, приєднається до сесії, присвяченої освіті, з відеозв'язку.

Переважну більшість спікерів форуму тепер складають російські офіційні особи та експерти. Хоча участь у ньому візьмуть представники таких країн, як Шрі-Ланка, Лаос, В'єтнам, Туреччина та Таїланд.

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Організатори також нагадали іноземним відвідувачам на сайті ПМЕФ, що потрібно брати із собою до Санкт-Петербурга долари чи євро, оскільки санкції означають, що вони не зможуть використовувати свої банківські картки в Росії.