Іран збільшив експорт дронів-камікадзе до Росії, - британська розвідка
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
Росія, окрім отримання невеликих поставок іранських БПЛА OWA-UAV повітряним транспортом, перейшла до отримання більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.
"Цей "Міжнародний транзитний коридор Північ-Південь" набув набагато більшого значення після вторгнення. Він дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків, в тому числі для передачі озброєнь, у спосіб, який, як вона сподівається, є менш вразливим до міжнародних санкцій", - йдеться у звіті.
Також Росія працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво БПЛА OWA-UAV за допомогою Ірану.
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"Росія, швидше за все, інвестує в БПЛА, тому що вони забезпечують Росії відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила більшу частину своїх запасів крилатих ракет в Україні", - зазначають у британській розвідці.