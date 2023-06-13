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Вода до Криму не надходитиме щонайменше рік після підриву Каховської ГЕС, - Укргідроенерго

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гес,каховська
Окупований Крим після підриву росіянами Каховської ГЕС не отримуватиме воду щонайменше рік. Загалом від проблем з водопостачанням в найближчій перспективі потерпатимуть 4 області.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, повідомляє Цензор.НЕТ.

""До Криму водопостачання не відбувається, тому що вже в Каховському сховищі набагато нижчий рівень води, ніж потрібен для того, щоб іти по Кримському каналу. Тому, скоріш за все, мінімум, рік вода до Криму не буде поступати. За умови нашої деокупації, ми теж не зможемо їх забезпечити на перших порах водою", - сказав він.

За словами Сироти, від нестачі води потерпатимуть Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Укргідроенерго" припинило заміри рівня води в Каховському водосховищі через те, що він опустився нижче рівня датчиків

Він заявив, що зараз розглядаються альтернативні рішення щодо забезпечення населення передусім питною водою.

"На сьогодні ще немає проблем. Наскільки нам відомо, що Кривий Ріг має запаси на 1,5-2 місяці. Нікополь і решта міст, які потерпають від підтоплення, то там довозиться вода. Було доручення прем’єра швидко збільшити свердловини в Херсонській, Миколаївській і в Дніпровській областях. У першу чергу це біля лікарень, щоб забезпечити людей питною водою. Де це неможливо, то буде проводиться довіз питної води. А потім будуть працювати, щоб була технічна вода", - розповів посадовець.

Також на Цензор.НЕТ: Притока до охолоджувального ставка Запорізької АЕС обміліла через підрив Каховської ГЕС. ФОТО

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Vladimir Vladimir 778f1777
    Не все так просто. Що там будуть зараз за грунти (мул та відходи важкої індустрії) ми побачимо по факту... Проте ідея знову відбудувати греблю і ГЕС = потрібно рубати на корню. Маючи таку кількість атомних, і менше 40 млн населення, цей проект на мільярди нах не потрібен, а от вкласти гроші у відновлення територій, що вивільнилися, та у відновлювану енергетику = єдине правильне рішення...
  • Vladimir Vladimir 778f1777
    До чого тут рік. Туди вода взагалі не буде подаватись до повної деокупації. З урахуванням того, що взагалі виникає питання про доцільність відбудови Каховської ГЕС і втретє завдання екоциду Великому Лугу, хай ця контора, що є Укргідроенерго, а також вся шобла, що зветься урядом замисляться над іншим питанням. Не як подати воду у Крим, а що курва, робити зараз із водопостачанням Кривого Рогу та інших міст. Бо вони сиділи на сраці рівно і не замислювались над такими варіантами із жовтня минулого року. А зараз потрібно вирішувати питання тут і зараз. А про Крим потурбуємось потім... Сиділи ж вони без води із Дніпра 8років = посидять ще...
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    «Відновлення Каховської ГЕС перетвориться на ще одну катастрофу, - гідроархеолог Остапенко.

    "Мені здається, що зараз потрібно провести комплексний аналіз наслідків знищення Каховської ГЕС із залученням міжнародних фахівців, які мають ******* погляди на водокористування. Адже відновлення Каховської ГЕС стане новою катастрофою. Першою катастрофою було будівництво Каховської ГЕС, друге - знищення, а третє - її відновлення. Треба шукати нові принципи та філософію відновлення екології нижньої течії Дніпра", - пояснив гідроархеолог Максим Остапенко.

    Гідроархеолог наголосив, що екологія Дніпра може бути відновлена після знищення Каховської ГЕС.
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