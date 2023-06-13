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Точну дату вступу України до НАТО наразі назвати неможливо, - Столтенберг

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столтенберг
На саміті у Вільнюсі буде сильний сигнал про продовження підтримки України. Однак у НАТО поки не готові назвати точні дати вступу України до Альянсу через війну, що триває.

Про це повідомив у інтерв'ю телеканалу PBS генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Столтенберг зазначив, що президент України Володимир Зеленський наполягає на чіткому графіку членства в НАТО.

"Водночас я вважаю неможливим назвати точні дати, коли ми перебуваємо в розпалі війни", - сказав він.

За його словами, всі союзники дуже чітко висловляться, що найнагальнішим завданням зараз є забезпечити, щоб Україна перемогла як суверенна, незалежна держава, якщо нам потрібно надати більше військової підтримки. "Бо якщо Україна не переможе, то членство не обговорюватиметься взагалі, тому що тільки суверенна, незалежна, демократична Україна може стати членом НАТО", - додав він.

Столтенберг також повідомив, що буде узгоджено багаторічний план, програму, як забезпечити перехід українських збройних сил від старих радянських стандартів, доктрин до сучасних стандартів та доктрин НАТО, а також забезпечити їхню повну оперативну сумісність із НАТО, що наблизить членство.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Евгений Агро
    Ми це зрозуміли, що це невідомо коли відбудеться.
    Дайте зараз і швидше нам більше авіації і дронів.
    Нам конче під час наступу потрібна авіація. американський сенатор у відповідь на питання пані Берлінської відповів, що вони ніколи б не відправили своїх солдатів у наступ, без переваги у повітрі, бо доктрина НАТО передбачає спочатку отримати перевагу в повітрі. Але Україну штовхають постійно без переваги в повітрі йти у наступ. Українці не проти все одно, але це не дуже розумно. Бійці можуть закінчитися і тоді вже техніка і авіація непотрібні будуть. Так само не вистачає у військових дронів, це також велика проблема. Елементарно потрібно в рази більше мавіків і фпв-дронів, не кажучи вже про інші, - каже пані Берлінська.
  • Вальдемар Кепський
    Ось вам і відповідь, в них на меті багаторічний план
  • Quiet
    Який лише наблизить...
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