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84% українців не відчувають утисків російської мови, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

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мова,російська
84% українців вважають, що російськомовні громадяни не зазнають утисків та переслідувань.

Про це свідчать результати опитування КМІС, повідомляє Цензор.НЕТ.

84% українців вважають, що в Україні немає проблем із використанням російської мови і російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань. Протилежної думки дотримуються лише 8%.

Серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 81% вважають, що жодних утисків чи переслідувань немає (і лише 13% вважають, що такі утиски мають місце).

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"В Україні не було і немає об’єктивних серйозних мовних проблем, а "утиски і переслідування" є витвором російських пропагандистів з метою розколу українського суспільства", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Опитування було проведене 26 травня - 5 червня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Опитано 984 респонденти з усіх регіонів, крім Криму, які проживають на вільній від загарбників території. Похибка не перевищує 3,4%.

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • vas v
    я не беру на роботу, якщо людина не знає української
    гадаю це не утиск, це просто справедливість
  • shokolad
    до речі, особисто мої спостереження: Моя робота передбачає приймати телефонні дзвінки від партнерів існуючих та потенційних, іноді пропонують послуги, співпрацю, обслуговування, та інше. То, помітила що звернення/дзівнки надходять на 80-85 відсотків українською, і лише на 15 (приблизно) російською. А до повномасштабного вторгнення свинособак було точнісінько навпаки. Мене це тішить, дуже!
  • Игорь Кот a430a89b
    Я це казав ще у 14 році. В нас одна державна мова і треба бути зовсім імбіцилом, щоб за роки незалежності не навчитися як мінімум її розумінити. Я знаю людей які за радянських часів не вивчали мову, але зараз викладають українською, а у повсякденні використовують російську, і ніхто їх не притісняє.
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