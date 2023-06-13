Заборонено в’їзд до населених пунктів на деокупованій Херсонщині, які постраждали через підтоплення, - ОВА

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін провів засідання Ради оборони Херсонщини.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Першочергові питання - ліквідації наслідків підриву росією Каховської ГЕС, захист людей, а також підтримка наших військових", - зазначив він.

За словами Прокудіна, під час засідання ухвалено низку рішень, необхідних для збереження правопорядку та стабілізації ситуації в регіоні.

Тож відтепер на деокупованих територіях ЗАБОРОНЕНО:

- В'їзд до населених пунктів, які постраждали через підтоплення. Заборона діятиме до окремого розпорядження;

- З 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00.

- Стихійний продаж водних біоресурсів (риба, раки тощо);

- Проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Також ЗАБОРОНЕНО вʼїзд до мікрорайону Корабел у Херсоні, допоки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації.

"Після проведення цих заходів ми відкриємо вʼїзд для громадян, котрі там зареєстровані або винаймають житло", - уточнив Прокудін.

Крім цього, в мікрорайоні встановлюється комендантська година, котра триватиме з 15:00 до 12:00.