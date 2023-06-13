Розміщення російської ядерної зброї на території РБ було вимогою до Росії, - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що розміщення в країні ядерної зброї було його проханням і "наполегливою вимогою "до російської сторони, щоб "гарантувати безпеку" РБ.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "БЕЛТА", інформує Цензор.НЕТ.

На запитання, навіщо в Білорусі ядерна зброя і які умови її зберігання та використання, Лукашенко відповів: "Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволот не ступала більше на білоруську землю".

"Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, у якої є така зброя. Це зброя стримування. Однак ситуацій, коли довелося б її застосувати, зрозуміло, хотілося б уникнути. Не дай боже мені доведеться ухвалювати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного коливання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія", – сказав Лукашенко.

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