Ворог намагається повернути визволену Макарівку, стираючи її з лиця землі, - Сили оборони
Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ.
"На Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій у районах Мар’їнки та Авдіївки, а також відзначається веденням активної оборони на Новопавлівському і Времівському напрямках. У ніч на вівторок російські окупаційні війська обстріляли Гуляйполе, застосовуючи РСЗВ "Град", було вбито цивільного, пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. Маємо жертви серед мирного населення в місті Оріхів - 1 вбитий і 1 поранений внаслідок удару керованими авіабомбами", - зазначив речник.
За його словами, російські загарбники намагаються повернути деокуповане село Макарівка, стираючи його з землі із застосуванням авіації, артилерії та спроб використання системи "Солнцепьок". Наразі у цьому населеному пункті тривають стабілізаційні дії, що здійснюються морпіхами 35 окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського.
Шершень зазначив, що на Мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі 14 атак ворога в околицях міста Мар’їнка. Російські терористи завдали авіаударів по околицях Старомихайлівки та Красногорівки. Також ворог обстріляв Марїнку, Георгівку, Максимільянівку, Побєду, Новомихайлівку та Красногорівку.
Раніше у Міноборони повідомили, що у Донецькому та Таврійському операційних районах визволено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.