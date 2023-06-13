Ворог намагається повернути визволену Макарівку, стираючи її з лиця землі, - Сили оборони

На Таврійському напрямку ворог намагається вести наступальні дії в районах Мар’їнки та Авдіївки, а також повернути деокуповану Макарівку на Донеччині. За добу вбитими, пораненими та полоненими він втратив майже чотири роти.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ.

"На Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій у районах Мар’їнки та Авдіївки, а також відзначається веденням активної оборони на Новопавлівському і Времівському напрямках. У ніч на вівторок російські окупаційні війська обстріляли Гуляйполе, застосовуючи РСЗВ "Град", було вбито цивільного, пошкоджено приватний будинок і господарчу споруду. Маємо жертви серед мирного населення в місті Оріхів - 1 вбитий і 1 поранений внаслідок удару керованими авіабомбами", - зазначив речник.

За його словами, російські загарбники намагаються повернути деокуповане село Макарівка, стираючи його з землі із застосуванням авіації, артилерії та спроб використання системи "Солнцепьок". Наразі у цьому населеному пункті тривають стабілізаційні дії, що здійснюються морпіхами 35 окремої бригади імені контрадмірала Михайла Остроградського.

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Шершень зазначив, що на Мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі 14 атак ворога в околицях міста Мар’їнка. Російські терористи завдали авіаударів по околицях Старомихайлівки та Красногорівки. Також ворог обстріляв Марїнку, Георгівку, Максимільянівку, Побєду, Новомихайлівку та Красногорівку.

Раніше у Міноборони повідомили, що у Донецькому та Таврійському операційних районах визволено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.