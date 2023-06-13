Ізраїль передав гумдопомогу постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС, - посол Бродський

Посольство Ізраїлю в Україні та МАШАВ направили в Херсонську область приблизно 200 тис. літрів питної води і понад 10 тонн консервованих продуктів для допомоги постраждалим у зв’язку з підривом греблі Каховської ГЕС.

Про це повідомив посол Ізраїлю Міхаель Бродський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ізраїль надасть гуманітарну допомогу Україні у зв'язку з підривом Каховської греблі та викликаними цим повенями. Посольство Ізраїлю в Україні та МАШАВ направили в район лиха близько 200 тис. літрів питної води і понад 10 тонн консервованих продуктів", - написав посол.

За словами Бродського, на Херсонщині вже роздають місцевим жителям питну воду від посольства Ізраїлю та МАШАВ (Агентство з міжнародного співробітництва у сфері розвитку МЗС Ізраїлю).

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