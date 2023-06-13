США, ймовірно, збираються передати Україні танкові снаряди зі збідненим ураном, - WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, надасть Силам оборони України бронебійні снаряди зі збідненим ураном.

Про це з посиланням на джерела серед офіційних осіб пише The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Ліга.нет.

"Високопосадовець адміністрації повідомив The Wall Street Journal, що, схоже, немає серйозних перешкод для затвердження боєприпасів", - йдеться у статті.

Це сталося, уточнили газеті, після "декількох тижнів внутрішніх дебатів" про те, як оснастити 31 танк Abrams, які США передадуть Україні, ймовірно, до осені.

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Пентагон "закликав", щоб Abrams були озброєні снарядами зі збідненим ураном, які використовуються армією США і "дуже ефективні проти російських танків". Журналісти зазначили без посилання на джерело такої інформації, що такий тип снаряда "здатен пробити лобову броню російського танка здалеку".

Пропозиція озброїти ЗСУ такими боєприпасами обговорювалася в Білому домі, зазначила WSJ, і деякі офіційні особи там "висловили стурбованість", що відправлення снарядів може наразити Вашингтон на критику за надання зброї, яка нібито "може становити небезпеку для здоров'я та навколишнього середовища".

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Наразі українські танкісти навчаються в Німеччині експлуатації та обслуговування "Абрамсів".

Збіднений уран - метал високої щільності (приблизно втричі вищий за щільність заліза), у військовій промисловості використовується для виробництва комбінованої броні та бронебійних підкаліберних снарядів.

За словами Скотта Бостона, військового аналітика центру Rand Corporation та колишнього офіцера армійської артилерії, такий снаряд "б'є, як товарний поїзд": "Він дуже довгий і дуже щільний. Таким чином, він спрямовує велику кількість кінетичної енергії у певну точку масиву ворожої броні. Бої танк-проти-танка, здається, не дуже поширені у цій війні. Але якщо це станеться, ми хотіли б, щоб українці виграли в цьому".

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