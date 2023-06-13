Франція направила в Україну ще дві групи криміналістів, які допоможуть розслідувати заподіяну російськими загарбниками шкоду довкіллю та пошкодження цивільного майна

10 та 11 червня Франція відрядила до України дві групи співробітників Міністерства внутрішніх справ та заморських територій Франції, одна з яких складається зі слідчих, а інша - з судових експертів.

Про це йдеться у спільному комюніке Міністерства Європи та закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ та заморських справ Франції, який опублікувало посольство Франції в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що перша команда допоможе українській владі розслідувати злочини, які завдали серйозної та довготривалої шкоди навколишньому середовищу з початку російської агресії в Україні. До її складу входять жандарми з Центрального управління по боротьбі зі злочинами проти довкілля та здоров’я населення (OCLAESP) та експерт з Інституту кримінальних досліджень Національної жандармерії (IRCGN).

"Франція також розгорне технічну і криміналістичну поліцейську місію під егідою Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС). Спираючись на досвід IRCGN, ця місія збиратиме докази пошкодження цивільного майна і документуватиме їх за допомогою тривимірних цифрових моделей. Зібрана таким чином інформація сприятиме розслідуванню МКС та розгляду справ в українських судах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці дві нові місії є продовженням п’яти попередніх відряджень співробітників Міністерства внутрішніх справ і заморських територій Франції в Україну, два з яких були довгостроковими. Ці місії включали розслідування пошкоджень інфраструктури, ідентифікацію жертв з метою повернення їхніх тіл сім’ям, розслідування причин смерті та моделювання місць злочинів.

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"Франція підтверджує своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України. Вірна своїм давнім зобов’язанням, Франція продовжуватиме підтримувати життєво важливу роботу української та міжнародної систем кримінального правосуддя у боротьбі з безкарністю за всі злочини, скоєні в Україні", - запевнили у МЗС і МВС Французької Республіки.