Площа Каховського водосховища зменшилася на 50%, - "Укргідроенерго"

Станом на 12 червня водосховище зменшилося на 50%. У Каховському водосховищі води на 60-70% менше, ніж було до вибуху.

Про це розповів генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, інформує Цензор.НЕТ.

Також він наголосив, що серйозні наслідки для навколишнього середовища будуть, якщо вода в водосховищі впаде нижче критичного рівня - близько 3 метрів.

"Ми сподіваємося, що нижня гідротехнічна споруда залишилася цілою. Якщо так, то рівень Каховського водосховища може залишатися в межах 6-7 метрів. Якщо вона пошкоджена, рівень води впаде нижче критичного рівня", - сказав Сирота.

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