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Площа Каховського водосховища зменшилася на 50%, - "Укргідроенерго"

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водосховище,каховське
Станом на 12 червня водосховище зменшилося на 50%. У Каховському водосховищі води на 60-70% менше, ніж було до вибуху.

Про це розповів генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, інформує Цензор.НЕТ.

Також він наголосив, що серйозні наслідки для навколишнього середовища будуть, якщо вода в водосховищі впаде нижче критичного рівня - близько 3 метрів.

"Ми сподіваємося, що нижня гідротехнічна споруда залишилася цілою. Якщо так, то рівень Каховського водосховища може залишатися в межах 6-7 метрів. Якщо вона пошкоджена, рівень води впаде нижче критичного рівня", - сказав Сирота.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Щось вони ніяк не проявили свою ненависть до портнова татарова єрмака тимошенка крадія рєзнікова, список довжелезний
  • Super Gut
    Ця кончена повія, зараз судиться із батьками Героя, за його квартиру і гробові. Ось тобі і патріоти.
  • Олег Беляков 5d931641
    не "захисники", а найняті зеленою шоблою титушки. За критику зеоеної влади, прихвостні Бєні Коломойши и ригі, яких Чорновол кинув, коли зрозумів нарешті, які вони покидьки.
    і знову зелен і ригі - разом. Як симптоматично.
    А щодо Михайлової, то її мета піару на крові Да Вінчі, як виявилося, була лише квартира,за яку вона тепер судиться з його батьками.
    ну і за місце депутата від зелені в Раді.
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