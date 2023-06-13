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Росіяни підривають греблі на територіях, де триває український контрнаступ, - Міноборони

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гребля,карлівка
Російські військові підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують Сили оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це під час круглого столу в Military Media Center сказав представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар.

За його словами, російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

"Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди", - сказав Дудар.

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Він зазначив, що наслідки цих дій поки що не є масштабними - від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Читаюпро футбольний матч Україна -Німеччина , усі кошти підуть для України, арбітри також відмовилася від гонорарів, а футбольний клуб Німеччини виставить футболки на аукціон. Разом до Перемоги. Горіть в пеклі москалі
  • Виктор Ле 97720435
    А зелені зрадники жодної не підірвали перед нападом....
  • Super Gut
    А клоунські дебіли, навпаки розміновували перед наступом рашистів.
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