Росіяни підривають греблі на територіях, де триває український контрнаступ, - Міноборони

Російські військові підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують Сили оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне, про це під час круглого столу в Military Media Center сказав представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар.

За його словами, російські війська замінували велику кількість гідротехнічних споруд Запорізької та Херсонської областей.

"Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди", - сказав Дудар.

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Він зазначив, що наслідки цих дій поки що не є масштабними - від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.