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У Харкові перейменували вулиці на честь Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) та засновника "Фрайкору" Георгія Тарасенка, - Терехов

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коцюбайло
Харківська міська рада на сесії 13 червня ухвалила рішення щодо перейменування кількох вулиць на честь загиблих захисників України, а також парку Горького.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця "Потьомкіна" — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних", - ідеться в повідомленні.

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Терехов наголосив, що харківʼянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.

"Крім цього, замість парку Горького, тепер ми маємо Центральний парк культури і відпочинку. Саме ця назва вже давно прижилася серед харківʼян", - зауважив мер.

Тенрехов зазначив, що всі "топонімічні" рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради одностайно. Подальша робота у цьому напрямку й надалі триває.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Сергій Овчаренко 8f7dfb04
    Браво ХАРКІВ! Слава ЗСУ! Вічна шана та память усім полеглим за Україну ВОЇНАМ!
  • Русня Двухсотая
    Цей терехов три роки тому кричав-фашисти,нацисти, ніколи не дам перейменувати на Фрайкор.
    Ось саме із-за таких у нас війна. А тепер вони перефарбувалися і продовжують керувати
  • віктор федорович 31ee1569
    А що він зробив?
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