У Харкові перейменували вулиці на честь Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі) та засновника "Фрайкору" Георгія Тарасенка, - Терехов
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера "Фрайкору" Георгія Тарасенка, вулиця Державінська — командира батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця "Потьомкіна" — легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних", - ідеться в повідомленні.
Терехов наголосив, що харківʼянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.
"Крім цього, замість парку Горького, тепер ми маємо Центральний парк культури і відпочинку. Саме ця назва вже давно прижилася серед харківʼян", - зауважив мер.
Тенрехов зазначив, що всі "топонімічні" рішення щодо перейменування вулиць і скверів ухвалені депутатами міської ради одностайно. Подальша робота у цьому напрямку й надалі триває.