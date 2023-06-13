Командира 14 ОМБр Охріменка перевели в іншу військову частину, - пресофіцерка бригади Замрига

Командира 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка базується у Володимирі, полковника Олександра Охріменка перевели до іншої військової частини.

Цю інформацію телефоном Суспільному підтвердила пресофіцерка бригади Надія Замрига, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, переведений нещодавно, але посаду ще не здав. Він ще командує бригадою", - зазначила пресофіцерка.

Зі слів Надії Замриги, військова частина, у яку перевели Охріменка, базується за межами столиці й Волинської області зокрема. Ні військову частину, куди переведений командир, ні його нову посаду в 14-й ОМБр поки не розголошують.

Коли саме Олександр Охріменко має скласти повноваження командира 14-ої бригади та хто виконуватиме обов'язки командира надалі, зі слів пресофіцерки ОМБр, невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир 14 ОМБр Охріменко про ситуацію на передовій: Зараз лінія більш статична, масштабних наступів не проводимо. Наші Збройні сили на дві голови вищі. ВIДЕО