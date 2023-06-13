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Командира 14 ОМБр Охріменка перевели в іншу військову частину, - пресофіцерка бригади Замрига

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охріменко
Командира 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка базується у Володимирі, полковника Олександра Охріменка перевели до іншої військової частини.

Цю інформацію телефоном Суспільному підтвердила пресофіцерка бригади Надія Замрига, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, переведений нещодавно, але посаду ще не здав. Він ще командує бригадою", - зазначила пресофіцерка.

Зі слів Надії Замриги, військова частина, у яку перевели Охріменка, базується за межами столиці й Волинської області зокрема. Ні військову частину, куди переведений командир, ні його нову посаду в 14-й ОМБр поки не розголошують.

Коли саме Олександр Охріменко має скласти повноваження командира 14-ої бригади та хто виконуватиме обов'язки командира надалі, зі слів пресофіцерки ОМБр, невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командир 14 ОМБр Охріменко про ситуацію на передовій: Зараз лінія більш статична, масштабних наступів не проводимо. Наші Збройні сили на дві голови вищі. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Про що ця новина?
  • Pan Kotskyi
    А подібні новини з війська хіба підлягають оголошенню?
  • Anton 323eba00
    Коли в нас почали так афішувати переводи з вказанням звання, ПІБ, підрозділів та розташування?

    Дивна та незрозуміла дія в умовах такого стану.

    Що це, бажання медійності, суспільного визнання?

    В командира наче інші завдання.
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