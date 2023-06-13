Святкування Дня медичних працівників перенесено на 27 липня, - указ
Як інформує Цензор.НЕТ, указ опубліковано на сайті президента.
"Установити в Україні професійне свято працівників сфери охорони здоровʼя - День медичних працівників, яке відзначати щороку 27 липня. Визнати таким, що втратив чинність, указ президента України від 3 червня 1994 року №281/94 "Про День медичного працівника", - йдеться у документі.
Донедавна згідно з указом третього президента України Леоніда Кучми, День медичного працівника щорічно відзначався в третю неділю червня. Але день святкування збігався з професійним святом медиків у Росії, тому чимало українських лікарів і медсестер вимагали перенесення свята на іншу дату.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.