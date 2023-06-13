Бомбардування військових об’єктів в Україні завдало збитків довкіллю на 300 млрд грн лише за 2022 рік, - Міноборони

Збитки, завданні довкіллю під час бомбардування окупантами військових об’єктів тільки у 2022 році, оцінюються у 298 млрд грн.

Про це повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Military Media Center.

За його словами, відповідна оцінка, яка враховує забруднення територій і викиди в атмосферу, проведена в рамках роботи спільної робочої групи за участі фахівців Міноборони та Міндовкілля. За усіма фактами бомбардувань військова прокуратура та СБУ зареєстрували відповідні кримінальні провадження.

"За цей рік ми провели обстеження близько 40 об’єктів, і відповідні розрахунки зараз проводяться Держекоінспекцією", - додав Дудар.

Також читайте: На підтоплених територіях кілька разів виявили холерну та кишкову палички, - Держекоінспекція

Нагадаємо, за попередніми підрахунками один лише підрив Каховської ГЕС завдав довкіллю на понад 55 мілярдів гривень.