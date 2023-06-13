Робоча група ВР погодилася визнати учасниками бойових дій тероборонівців, які загинули на початку вторгнення та підвищити виплати пораненим захисникам
Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Протягом лікування в лікарні вони дотримуватимуть 100 тисяч, на період реабілітації ця сума становить 12 тисяч гривень. Також узгоджено рішення, що військові частини зможуть брати на баланс машини з правостороннім кермом", - зазначила парламентарка.
За словами Геращенко, "добилися законодавчого вирішення проблеми зарахування в штат військових підрозділів (посмертно) тих, хто загинув при виконанні бойового завдання, але ще не встиг отримати відповідні документи про таке зарахування. Мова йде про героїв Бузкового Гаю в Херсоні, розстріляних окупантами та інших добровольців".
"Засідання робочої групи відбулося сьогодні. Тепер поправки затвердить комітет нацбезпеки – й далі голосування в залі на найближчий сесії", - підсумувала співголова фракції.