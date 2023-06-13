Звинуваченого у держзраді полковника Без’язикова випустили з-під варти після 6,5 років в СІЗО

Київський апеляційний суд відпустив під підписку про невиїзд полковника ЗСУ Івана Без’язикова, якого було звинувачено у державній зраді після звільнення з полону.

Про це повідомила журналістка Тетяна Катриченко, яка опублікувала ухвалу суду, інформує Цензор.НЕТ.

"Іван Без’язиков, полковник, начальник розвідки 8АК, звільнений з-під варти. Після 6,5 років на Аскольдовому провулку та Лук’янівського СІЗО. Поки суд відпустив під підписку про невиїзд, процес в апеляції ще триває, наближають дебати. Але сьогодні суддя не побачила ризиків та вирішила відпустити людину, яку з 2016 року обвинувачують у державній зраді", - написала журналістка.

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Нагадаємо, Без'язиков - кадровий офіцер ЗСУ, в серпні 2014 року потрапив у полон найманців РФ, де перебував 23 місяці. Однак, за версією слідства, там він співпрацював з окупантами.

Івана Без'язикова затримали в грудні 2016 року за підозрою у співпраці з "ДНР". Пізніше СБУ повідомила йому про підозру в державній зраді.

У квітні 2020 року Шевченківський суд визнав Без'язикова винним за ч.1 ст.111 та ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу і призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі з позбавленням військового звання.

Рішення Шевченківського районного суду Києва, яким полковника Без'язикова засудили до 13 років позбавлення волі за державну зраду, було оскаржено в апеляційному суді.

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