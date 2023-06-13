Окупанти перекидають загони чеченців з Херсонщини під Мар’їнку, - Сили оборони
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Російські окупаційні війська перекидають з Херсонщини під Мар’їнку чеченські загони "Ахмат-Юг" та "Ахмат-Сєвєр".
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили всі 14 ворожих атак в околицях міста Мар’їнка. Сюди з Херсонщини переводяться підрозділи на підсилення, помічено переміщення загонів "Ахмат-Юг", тут також ідентифіковані чеченські загони "Ахмат-Сєвєр", скоріше за все відбудеться ротація", - наголосив речник.