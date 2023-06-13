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Окупанти перекидають загони чеченців з Херсонщини під Мар’їнку, - Сили оборони

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чеченці
Російські окупаційні війська перекидають з Херсонщини під Мар’їнку чеченські загони "Ахмат-Юг" та "Ахмат-Сєвєр".

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили всі 14 ворожих атак в околицях міста Мар’їнка. Сюди з Херсонщини переводяться підрозділи на підсилення, помічено переміщення загонів "Ахмат-Юг", тут також ідентифіковані чеченські загони "Ахмат-Сєвєр", скоріше за все відбудеться ротація", - наголосив речник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються взяти Мар’їнку за будь-яку ціну, - Сили оборони

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Сергей Агапов cfe57e3a
    Ахмат-Силос.
  • Пачкуале
    Не чеченців, а зрадників Ічкерії та лизунів московськіх срак кадирівців. Чеченці воюють у батальонах ім. "Шейха Мансура" та "Джохара Дудаева".
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    те означає що під Запоріжжям стало гаряче а овце****би не ******* коли спекотно... тому й роблять ротацію куди подалі від вогню
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