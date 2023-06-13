На Бєлгородщині місцеві жителі помітили техніку з символікою підрозділу "Ахмат", - росЗМІ

У Бєлгородській області РФ місцеві помітили військову техніку з символікою чеченського спецпідрозділу "Ахмат".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський теленрам-канал "Астра".

Повідомляється також про рух техніки у Ростовській області: "Міллерово, 70-100 машин "Ахмат" їдуть на північ. Вочевидь, на Бєлгород", - пише Астра, посилаючись на власні джерела. Також повідомлення про "кадирівців" надходять з місцевих пабліків.

Раніше губернатор Бєлгородської області Гладков зустрівся з командиром одного з полків "Ахмату" Адамом Делімхановим. На зустірічі також були присутні представники Міноборони РФ та регіональне керівництво "Росгвардії".

Читайте: Рашисти у Бєлгородській області РФ проводять жорсткі фільтраційні заходи, - ГУР МО

Такі дії "Ахмату" можуть свідчити про те, що кадирівці виграли суперечку з ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина за те, хто "захищатиме" Бєлгородщину, а кого направлять під Мар'їнку. Нещодавно Сили оборони повідомляли, що ворог перекинув на Мар'їнський напрямок саме "ахматівців".

Нагадаємо також, що наразі Міноборони РФ намагається взяти під контроль ПВК, в першу чергу ПВК "Вагнер". Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким усі "добровольчі загони", які перебувають на фронті, мають до 1 липня укласти контракти з оборонним відомством. Тим, хто не зробить цього, буде заборонено брати участь у так званій СВО.

"Ахмат" підписав контракт з міноборони РФ, в той час як Пригожин заявив, що "Вагнер" не підписуватиме з Шойгу жодних контрактів.

Також читайте: Противник зовсім не володіє ситуацією, - боєць легіону "Свобода Росії" про ситуацію на Бєлгородщині