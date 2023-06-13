Розпочинаємо будівництво магістральних водогонів для забезпечення Півдня України водою, - Шмигаль

Розпочинається будівництво магістральних водогонів для забезпечення Півдня України водою, на це Кабінет Міністрів уже виділив майже 2,5 млрд грн.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд України вже виділив майже 2,5 млрд грн, щоб забезпечити Південь нашої країни водою. Розпочинаємо будівництво нових магістральних водогонів, проводимо оцінку збитків та формуємо список постраждалих громад, забезпечуємо підвезення питної води, готуємо рішення про виплати постраждалим українцям", - повідомив Шмигаль.

За його словами, Кабмін сьогодні ухвалить розпорядження щодо необхідності з боку місцевої влади Херсонщини організувати роботи з обстеження пошкоджених будівель і споруд.

"Мають працювати спеціальні комісії та достатньо людей, щоб швидко обстежити руйнування, а також мають бути проведені розрахунки для подальшого відновлення житла людей", - сказав прем’єр.

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