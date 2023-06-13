Якщо "прильоти" по Росії триватимуть, то Москва розгляне питання створення "санітарної зони" на території України, - Путін
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Російський диктатор Володимир Путін погрожує створити "санітарну зону" на території України, якщо обстріли території РФ продовжаться.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Якщо прильоти з України на територію Росії продовжаться, то Москва має розглянути питання створення в Україні "санітарної зони" - щоб вони не змогли дістати", - сказав кремлівський диктатор.