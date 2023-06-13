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Якщо "прильоти" по Росії триватимуть, то Москва розгляне питання створення "санітарної зони" на території України, - Путін

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Російський диктатор Володимир Путін погрожує створити "санітарну зону" на території України, якщо обстріли території РФ продовжаться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Якщо прильоти з України на територію Росії продовжаться, то Москва має розглянути питання створення в Україні "санітарної зони" - щоб вони не змогли дістати", - сказав кремлівський диктатор.

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Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • Valentina Grin
    Здається в Шибекіно вже почали створювати санітарну зону.
  • Василь Палиця
    *** тобі на рило і санітарів геїв
  • Алекс Скела
    *****, які там погрози!
    Тобі жити лишилося - тьху...
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