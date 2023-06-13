ЄС наближається до погодження схеми використання російських активів для відновлення України, - CNBC

Євросоюз наближається до погодження детального плану використання російських активів, заморожених на початку повномасштабного вторгнення, для відновлення України.

Про це повідомляє CNBC, посилаючись на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

"У нас були досить тривалі дискусії (як використати ці активи для оплати реконструкції України. - Ред.), - розповів керівник спеціальної групи ЄС щодо конфіскації російських активів Андерс Анлід.

Він сподівається, що незабаром будуть висунуті ідеї щодо того, як використати принаймні доходи від цих знерухомлених активів.

Зазначається, що питання є суто технічним, юридично та політично складним.

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Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ще у листопаді повідомляла, що ідея полягає в тому, аби створити структуру для управління замороженими коштами, інвестувати їх, а потім передавати прибуток від цього Україні.

Тоді вона зазначила, що ці кошти також мають бути спрямовані на відновлення, коли війна закінчиться, а санкції щодо заморожених активів будуть зняті.

Наразі чиновники зосереджені на першому кроці - використанні надходжень від активів російського центрального банку. На їхню думку, це буде найпростіший спосіб уникнути юридичних проблем. При цьому незрозуміло, коли Україна отримає ці гроші та скільки їх буде.

Економісти сходяться на думці, що ЄС вдасться використати доходи від активів російського центрального банку законним шляхом, але існує занепокоєння щодо того, наскільки це насправді сприятиме Україні.

Джейкоб Кіркегор, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона вважає, що механізм може спрацювати, проте не змінить ситуацію у фінансовому плані.

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Нагадаємо, Бельгія вже використовувала податки, які вона отримала з заморожених активів РФ, для допомоги Україні.