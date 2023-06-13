Україна звернулась до Австралії щодо надання F-18, - посол Мирошниченко

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко у вівторок підтвердив, що Київ звернувся до Канберри з проханням розглянути можливість передати списані винищувачі F/A-18.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це Мирошниченко сказав у коментарі агентству AFP.

Як уточнив дипломат, запит України стосується оцінки стану близько чотирьох десятків літаків Королівських військово-повітряних сил Австралії, які мають бути замінені більш сучасними F-35.

"Був запит на інформацію. Україна вивчає можливості винищувачів, зокрема й цього літака", – зазначив Мирошниченко.

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Райан сказав AFP, що F-18 можуть допомогти Україні "врівноважити шанси" проти більших і краще оснащених військово-повітряних сил Росії, аби запобігати ударам по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури.

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F/A-18 – американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії. У низці джерел літак згадується як F-18, але таке позначення було скасовано в 1982 році й наразі не є офіційним.

Раніше про обговорення Австралії та США щодо можливості передати Україні винищувачів F/A-18 Hornets писали місцеві ЗМІ.