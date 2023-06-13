У 8 міністерствах та 12 регіонах буде створено посади заступників з відновлення, - Шмигаль

Кабінет міністрів на засіданні 13 червня ухвалив рішення про створення посади заступника з відновлення у низці міністерств та ОВА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, такі посади з'являться у 8 міністерствах та 12 регіонах.

"Наявність такої посади дозволить якісно підійти до планування проектів та програм відновлення, а також сформує додаткову відповідальність, прозорість та підзвітність для відновлення України", – наголосив Шмигаль.

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Також прем'єр нагадав, що для більш ефективного відновлення України в Кабміні створено посаду віцепрем'єр-міністра з питань відновлення, відповідне міністерство та державне агентство, а у бюджеті сформовано спеціальний Фонд подолання наслідків агресії.