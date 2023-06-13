У Кривому Розі російські ракети влучили у склад з водою для постраждалих від підриву Каховської ГЕС, - МВС
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
Одна з ворожих ракет потрапила у п’ятиповерховий будинок, на цьому місці загинуло четверо наших громадян.
Також ворожі ракети атакували і склад бутильованої води, яку зокрема збирали для потреб Херсонщини:
"На складі працювало близько 25 цивільних людей. І ця вода розвозилася у всі куточки нашої держави, в тому числі і у Херсонську область для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС", - повідомив Клименко.
Глава МВС поінформував, що на складі знайшли 7 осіб, одному з них було 17 років. Крім того, троє громадян наразі знаходяться в лікарні.
Нагадаємо, вночі російські військові влучили ракетою у багатоповерхівку у Кривому Розі.
В ОК "Південь" зазначили, що атака на Кривий Ріг свідчить, що ворог в істериці вишукує напрямки підтримки Сил оборони у наступальних діях, але влучає при цьому у житлові будинки.