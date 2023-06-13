Путін підписав закон про денонсацію РФ договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо, про це йдеться у відповідному документі, опублікованому на сайті Кремля.
"Глава російської держави підписав федеральний закон "Про денонсацію договору між Російською Федерацією та Україною про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки", - сказано в указі президента РФ.
Як зазначається у документі, закон набирає чинності від дня публікації.
У супровідних матеріалах вказується, що Росія вважає, що "Україна втратила статус прибережної держави" щодо акваторій у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Путін вважає, начебто після фейкового референдуму і спроби анексії цих українських областей береги Азовського моря і Керченської протоки стали належати виключно Росії.
Нагадаємо, 24 лютого 2023 року, у річницю повномасштабного вторгнення, Верховна Рада України денонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря. Ідеться про договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, а також про угоду про створення Чорноморської групи Військово-морського співробітництва. Таким чином Україна вийшла з усіх договорів із Росією щодо Азовського моря.