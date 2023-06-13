"Проблема є", - Путін вперше відреагував на ситуацію на Бєлгородщині

Російський диктатор Володимир Путін, який до цього ніяк не коментував операції РДК та Легіону "Свобода Росії" на території Бєлгородської області, визнав, що "проблема є".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяву Путіна передає російська агенція "РИА Новости".

"Проблема є, пов'язана з бажанням відволікти сили та засоби на цей бік, відвести частину підрозділів з тих напрямків, які вважаються найважливішими та критичними з погляду можливого наступу Збройних сил України", - сказав він.

Путін заявив, що РФ потрібно зміцнювати кордон. За його словами, цей процес уже йде і "досить швидко".

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Нагадаємо, він також погрожував створити "санітарну зону" на території України, якщо обстріли території РФ продовжаться.